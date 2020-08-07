Украинский футболист сделал предложение любимой на футбольном поле: встал на одно колено

Украинский футболист из ФК "Ворскла" Денис Васин сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной. Спортсмен выбрал для этого события клубный стадион имени Бутовского.

31-летний футболист встал на одно колено и попросил руки любимой Александры. Девушка сказала "да". Как сообщается на странице в Instagram футбольного клуба "Ворскла", потом свадьбу отметили в тесном семейном кругу в Одессе.

"От имени большой семьи Ворсклян поздравляем семью!" - написали в поздравительном сообщении.

Отметим, что Денис Васин родился в Одессе. Ему 31 год. Подготовку к профессиональному футболу Денис проходил в футбольной школе "Черноморца". За три года он дорос до уровня резервной команды, за которую начал выступать в 2005 году. В 2007-м был переведен в основной состав "Черноморца". За пять лет в нем Васин принял участие в 48 матчах, отличился 10 забитыми мячами.

В 2018 году он перешел в полтавскую "Ворсклу".

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