Український футболіст зробив пропозицію коханій на футбольному полі: встав на одне коліно

Український футболіст ФК "Ворскла" Денис Васін зробив пропозицію руки і серця своїй коханій. Спортсмен обрав для цієї події клубний стадіон імені Бутовського.

31-річний футболіст став на одне коліно і попросив руки коханої Олександри. Дівчина сказала "так". Як повідомляється на сторінці в Instagram футбольного клубу "Ворскла", потім весілля відзначили в тісному сімейному колі в Одесі.

"Від імені великої родини Ворсклян вітаємо сім'ю!" - написали у вітальному повідомленні.

Зазначимо, що Денис Васін народився в Одесі. Йому 31 рік. Підготовку до професійного футболу Денис проходив у футбольній школі "Чорноморця". За три роки він доріс до рівня резервної команди, за яку почав виступати в 2005 році. У 2007-му був переведений в основний склад "Чорноморця". За п'ять років у ньому Васін взяв участь у 48 матчах, відзначився 10 забитими м'ячами.

В 2018 році він перейшов у полтавську "Ворсклу".

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