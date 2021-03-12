Украинский фильм о Донбассе стал лауреатом премии в США

Режиссером кинокартины выступила Ирина Цилык. Это ее дебют в кіно.

Кинокартина рассказывает о семье, которая живет в "красной зоне" Донбасса. Преодолевая ежедневные травмы существования в прифронтовой зоне, 36-летняя Анна сама воспитывает четверых детей. Но, несмотря на все трудности, эта семья очень дружной и жизнерадостной. Мама и дети имеют много увлечений, играют на различных музыкальных инструментах и ​​даже снимают самостоятельно фильмы о своей жизни во время войны.

Украинская кинокартина о Донбассе взяла престижную премию

Отметим, что премьера документального фильма состоялась на кинофестивале "Сандэнс", где картина была отмечена премией за лучшую режиссуру в категории мирового документального кино. С тех пор фильм получил уже более двух десятков наград на международных кинофестивалях.

Съемки фильма проходили в 2017-2019 годах в Красногоровке, Авдеевке, Курахово Донецкой области и в Киеве.