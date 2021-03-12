UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Украинский фильм о Донбассе стал лауреатом премии в США

Автор: Людмила Жукова

Украинский документальный фильм "Земля блакитна, ніби апельсин" получил престижную премию в США под названием Cinema Eye Honors 2021 в категории Spotlight Award.

Об этом сообщили в пресс-службе Госагентства по вопросам кино.

Режиссером кинокартины выступила Ирина Цилык. Это ее дебют в кіно.

Кинокартина рассказывает о семье, которая живет в "красной зоне" Донбасса. Преодолевая ежедневные травмы существования в прифронтовой зоне, 36-летняя Анна сама воспитывает четверых детей. Но, несмотря на все трудности, эта семья очень дружной и жизнерадостной. Мама и дети имеют много увлечений, играют на различных музыкальных инструментах и ​​даже снимают самостоятельно фильмы о своей жизни во время войны.

Украинская кинокартина о Донбассе взяла престижную премию

Отметим, что премьера документального фильма состоялась на кинофестивале "Сандэнс", где картина была отмечена премией за лучшую режиссуру в категории мирового документального кино. С тех пор фильм получил уже более двух десятков наград на международных кинофестивалях.

Съемки фильма проходили в 2017-2019 годах в Красногоровке, Авдеевке, Курахово Донецкой области и в Киеве.

Как мы ранее писали, YouTube пометил пропагандистский фильм РФ о Крыме как оскорбительный.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины премияфильм
Читайте также
Украинцы-лауреаты престижной премии "Грэмми": что о них известно
100 тысяч гривен за ВНО: Рада ввела премии для отличников
Прогноз погоды