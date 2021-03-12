Український фільм про Донбас став лауреатом премії в США

Український документальний фільм "Земля блакитна, ніби апельсин" отримав престижну премію в США під назвою Cinema Eye Honors 2021 в категорії Spotlight Award.
Про це повідомили в прес-службі Держагентства з питань кіно.
Режисером кінокартини виступила Ірина Цілик. Це її дебют в кіно.
Кінокартина розповідає про сім'ю, яка живе в "червоній зоні" Донбасу. Долаючи щоденні травми існування у прифронтовій зоні, 36-річна Ганна сама виховує чотирьох дітей. Але, незважаючи на всі труднощі, ця родина залишається дуже дружною і життєрадісною. Мама і діти мають багато захоплень, грають на різних музичних інструментах і навіть знімають самостійно фільми про своє життя під час війни.
Зазначимо, що прем'єра документального фільму відбулася на кінофестивалі "Санденс", де картина була відзначена премією за кращу режисуру в категорії світового документального кіно. З того часу фільм отримав вже більше двох десятків нагород на міжнародних кінофестивалях.
Зйомки фільму проходили у 2017-2019 роках в Красногорівці, Авдіївці, Курахові Донецької області й в Києві.
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