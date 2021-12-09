Украинский филателист взял серебряное Гран-при на выставке в Афинах

В Афинах завершилась знаковая для коллекционеров со всей Европы филателистическая выставка NOTOS 2021. Это одно из первых событий для коллекционеров, с начала пандемии, которое проходило оффлайн.

На выставке было представлено около 500 коллекций со всего мира, а пять из них презентовали украинцы. Один из них - одессит Дмитрий Френкель - получил оценку жюри в 96 баллов из 100 и был номинирован на Гран-при, где выбирали лучших из лучших.

Впервые за 30 лет украинская филателия получила такое признание в Европе. Дмитрий Френкель занял второе место и был номинирован на Гран-при выставки с коллекцией "Марки пошлины при заграничном обмене РСФСР и СССР 1922-1938".

Отметим, что коллекция одессита набрала семь голосов при голосовании на Гран-при, в то время как за обладателя Гран-при представителя Турции Джозефа Хакми проголосовали 8 членов жюри, а за бронзового призера отдали свои голоса три эксперта.

Об увлечении филателией Дмитрий Френкель рассказывает как о любимом хобби, которое с ним всю жизнь.

"Я увлекся филателией еще с детства, это хобби открыл для меня отец. В советское время он коллекционировал, но на дилетантском уровне, собирал коллекции непрофессионально. Мой отец просто покупал коллекции, когда ездил по СССР, обменивал, продавал что-то и собирал так свою коллекцию. Я же начал собирать марки с 1984 года. И тоже очень сильно увлекся этим. В 1990 году купили большую коллекцию у одессита Игоря Морозова и моя коллекция стала знаковой. В то же время, в 90-х годах мое увлечение марками отошло на второй план. К развитию коллекции я вернулся в 2002 году, когда первый раз принял участие в национальной украинской выставке, которая проходила в Одессе. Сегодня у меня, например, есть три коллекции в разных классах, которые имеют высшую награду - отмечены Большой золотой медалью на всемирных выставках. Такого нет ни у кого на территории СНГ", - поясняет одессит.