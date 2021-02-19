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Украинский фельдшер нес пациента на спине по сугробам более 2 км

Автор: Владимир Костырин

Под Ровно медик "скорой помощи" отправился пешком по сугробам к пациенту в село, так как автомобиль "экстренки" не мог добраться туда из-за снежных заметов на дороге. Фельдшер после осмотра мужчины на своей спине отнес его до кареты для дальнейшей госпитализации.

Об этом рассказали в Ровенском областном центре экстренной медицинской помощи на странице в Facebook.

Сообщается, что на днях на спецлинию "103 поступил вызов о том, что житель села Воронов нуждается в помощи. У 47-летнего мужчины начались судороги на фоне ДЦП, а его мать растеряна и не знает, что делать.

"На вызов выехала фельдшерская бригада Тучинского пункта постоянного базирования центра экстренной медицинской помощи. Однако из-за снежных заносов, карета "скорой помощи" не могла проехать по указанному адресу", - рассказали врачи.

Тогда фельдшер "скорой" Степан Вознюк взял с собой необходимые медицинские препараты и отправился в село пешком. Он преодолел более 2 километров, чтобы добраться к пациенту.

Уже не на месте, осмотрев мужчину и предоставив необходимую помощь, медик понял, что пациента нужно доставить в больницу. Поэтому Вознюк взял его на спину и вернулся к машине, оставшейся на дороге. Так мужчину и удалось благополучно госпитализировать в Гощанскую центральную районную больницу.

В областном центре экстренной медпомощи высказали искреннюю благодарность Степану Вознюку за профессионализм и неравнодушие

"Гордимся нашими сотрудниками экстренной медицинской помощи!" - отметили в центре.

Напомним, что недавно с проблемой снежных заносов столкнулись медики "скорой" в другом районе Ровенской области, но тогда это привело к трагическим последствиям - в селе дома умерла 56-летняя женщина, к которой не доехали медики из-за сугробов.

Ранее сообщалось, что под Львовом спасатели доставили в больницу роженицу на вездеходе, к которой врачи не могли добраться 5 дней из-за снежных сугробов высотой более 1 метра.

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Новости Украины врачиРовенская областьмедик
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