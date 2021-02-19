Украинский фельдшер нес пациента на спине по сугробам более 2 км

Сообщается, что на днях на спецлинию "103 поступил вызов о том, что житель села Воронов нуждается в помощи. У 47-летнего мужчины начались судороги на фоне ДЦП, а его мать растеряна и не знает, что делать.

"На вызов выехала фельдшерская бригада Тучинского пункта постоянного базирования центра экстренной медицинской помощи. Однако из-за снежных заносов, карета "скорой помощи" не могла проехать по указанному адресу", - рассказали врачи.

Тогда фельдшер "скорой" Степан Вознюк взял с собой необходимые медицинские препараты и отправился в село пешком. Он преодолел более 2 километров, чтобы добраться к пациенту.

Уже не на месте, осмотрев мужчину и предоставив необходимую помощь, медик понял, что пациента нужно доставить в больницу. Поэтому Вознюк взял его на спину и вернулся к машине, оставшейся на дороге. Так мужчину и удалось благополучно госпитализировать в Гощанскую центральную районную больницу.

В областном центре экстренной медпомощи высказали искреннюю благодарность Степану Вознюку за профессионализм и неравнодушие

"Гордимся нашими сотрудниками экстренной медицинской помощи!" - отметили в центре.