Український фельдшер ніс пацієнта на спині по заметах понад 2 км

Під Рівним медик "швидкої допомоги" вирушив пішки по заметах до пацієнта в село, оскільки автомобіль "екстренки" не міг дістатися туди через снігові замети на дорозі. Фельдшер після огляду чоловіка на своїй спині відніс його до карети для подальшої госпіталізації.
Про це розповіли в Рівненському обласному центрі екстреної медичної допомоги на сторінці у Facebook.
Повідомляється, що днями на спецлінію "103 надійшов виклик про те, що житель села Воронів потребує допомоги. У 47-річного чоловіка почалися судоми на фоні ДЦП, а його мати розгублена і не знає, що робити.
"На виклик виїхала фельдшерська бригада Тучинського пункту постійного базування центру екстреної медичної допомоги. Однак через снігові замети, карета "швидкої допомоги" не могла проїхати за вказаною адресою", - розповіли лікарі.
Тоді фельдшер "швидкої" Степан Вознюк взяв із собою необхідні медичні препарати і відправився в село пішки. Він подолав понад 2 кілометри, щоб дістатися до пацієнта.
Вже не на місці, оглянувши чоловіка і надавши необхідну допомогу, медик зрозумів, що пацієнта потрібно доставити до лікарні. Тому Вознюк взяв його на спину і повернувся до машини, що залишилася на дорозі. Так чоловіка і вдалося благополучно госпіталізувати до Гощанської центральної районної лікарні.
В обласному центрі екстреної медичної допомоги висловили щиру подяку Степану Вознюку за професіоналізм і небайдужість
"Пишаємося нашими співробітниками екстреної медичної допомоги!" - відзначили в центрі.
Нагадаємо, що нещодавно з проблемою снігових заметів зіткнулися медики "швидкої" в іншому районі Рівненської області, але тоді це призвело до трагічних наслідків - у селі вдома померла 56-річна жінка, до якої не доїхали медики через кучугури.
Раніше повідомлялося, що під Львовом рятувальники доправили до лікарні породіллю на всюдиході, до якої лікарі не могли дістатися 5 днів через снігові замети заввишки понад 1 метр.