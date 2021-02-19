Український фельдшер ніс пацієнта на спині по заметах понад 2 км

Повідомляється, що днями на спецлінію "103 надійшов виклик про те, що житель села Воронів потребує допомоги. У 47-річного чоловіка почалися судоми на фоні ДЦП, а його мати розгублена і не знає, що робити.

"На виклик виїхала фельдшерська бригада Тучинського пункту постійного базування центру екстреної медичної допомоги. Однак через снігові замети, карета "швидкої допомоги" не могла проїхати за вказаною адресою", - розповіли лікарі.

Тоді фельдшер "швидкої" Степан Вознюк взяв із собою необхідні медичні препарати і відправився в село пішки. Він подолав понад 2 кілометри, щоб дістатися до пацієнта.

Вже не на місці, оглянувши чоловіка і надавши необхідну допомогу, медик зрозумів, що пацієнта потрібно доставити до лікарні. Тому Вознюк взяв його на спину і повернувся до машини, що залишилася на дорозі. Так чоловіка і вдалося благополучно госпіталізувати до Гощанської центральної районної лікарні.

В обласному центрі екстреної медичної допомоги висловили щиру подяку Степану Вознюку за професіоналізм і небайдужість

"Пишаємося нашими співробітниками екстреної медичної допомоги!" - відзначили в центрі.