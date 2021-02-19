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Український фельдшер ніс пацієнта на спині по заметах понад 2 км

Автор: Володимир Костирін

Під Рівним медик "швидкої допомоги" вирушив пішки по заметах до пацієнта в село, оскільки автомобіль "екстренки" не міг дістатися туди через снігові замети на дорозі. Фельдшер після огляду чоловіка на своїй спині відніс його до карети для подальшої госпіталізації.

Про це розповіли в Рівненському обласному центрі екстреної медичної допомоги на сторінці у Facebook.

Повідомляється, що днями на спецлінію "103 надійшов виклик про те, що житель села Воронів потребує допомоги. У 47-річного чоловіка почалися судоми на фоні ДЦП, а його мати розгублена і не знає, що робити.

"На виклик виїхала фельдшерська бригада Тучинського пункту постійного базування центру екстреної медичної допомоги. Однак через снігові замети, карета "швидкої допомоги" не могла проїхати за вказаною адресою", - розповіли лікарі.

Тоді фельдшер "швидкої" Степан Вознюк взяв із собою необхідні медичні препарати і відправився в село пішки. Він подолав понад 2 кілометри, щоб дістатися до пацієнта.

Вже не на місці, оглянувши чоловіка і надавши необхідну допомогу, медик зрозумів, що пацієнта потрібно доставити до лікарні. Тому Вознюк взяв його на спину і повернувся до машини, що залишилася на дорозі. Так чоловіка і вдалося благополучно госпіталізувати до Гощанської центральної районної лікарні.

В обласному центрі екстреної медичної допомоги висловили щиру подяку Степану Вознюку за професіоналізм і небайдужість

"Пишаємося нашими співробітниками екстреної медичної допомоги!" - відзначили в центрі.

Нагадаємо, що нещодавно з проблемою снігових заметів зіткнулися медики "швидкої" в іншому районі Рівненської області, але тоді це призвело до трагічних наслідків - у селі вдома померла 56-річна жінка, до якої не доїхали медики через кучугури.

Раніше повідомлялося, що під Львовом рятувальники доправили до лікарні породіллю на всюдиході, до якої лікарі не могли дістатися 5 днів через снігові замети заввишки понад 1 метр.

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Новини України врачиРівненська областьмедик
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