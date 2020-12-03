Український лікар розповів, чому температуру 37 збивати не потрібно

Лікар розповів, чи потрібно збивати температуру 37 (фото: РБК-Україна)

Нещодавно в мережі з'явилася заява ізраїльського лікаря Бориса Бриля про те, що температуру 37 потрібно збивати. На думку українського лікаря Павла Сільковського, це не зовсім так.

"Це той момент, коли змішали все в купу і просто вводять в оману простих людей. Я припускаю, що навіть слова лікаря тут теж неправильно трактуються. І температура, і кашель, і біль в організмі служать захисними процесами, які забезпечують та підтримують гомеостаз. Однак, якщо пацієнт знаходиться під контролем лікаря, то деякі з цих механізмів можна усувати", - написав медик на Facebook-сторінці "По той бік новин".

Якщо збивати температуру 37 можна пропустити ряд дуже важливих симптомів. Медик зазначає, що, наприклад, у випадку з коронавірусом температура грає противірусну роль.

"Але якщо ми лікуємо вірусну інфекцію, антибіотик проти неї безсилий. Противірусні препарати часто теж неефективні. Наприклад, проти COVID. В такому випадку залишається тільки температура, підвищення якої також відіграє противірусну роль . Якщо в такому випадку ми ще й знижуємо температуру, можемо мати набагато гірші наслідки. Все це може закінчитися дуже плачевно", - вважає лікар.

Треба відзначити, що найважливіше рішення збивати вам температуру чи ні, повинен приймати лікар.

Як ми раніше писали, лікар розвіяв головний міф про температуру 37.

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