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Український лікар розповів, чому температуру 37 збивати не потрібно

Рівне, Четвер 03 грудня 2020 10:52
Український лікар розповів, чому температуру 37 збивати не потрібно
Лікар розповів, чи потрібно збивати температуру 37 (фото: РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Нещодавно в мережі з'явилася заява ізраїльського лікаря Бориса Бриля про те, що температуру 37 потрібно збивати. На думку українського лікаря Павла Сільковського, це не зовсім так.

"Це той момент, коли змішали все в купу і просто вводять в оману простих людей. Я припускаю, що навіть слова лікаря тут теж неправильно трактуються. І температура, і кашель, і біль в організмі служать захисними процесами, які забезпечують та підтримують гомеостаз. Однак, якщо пацієнт знаходиться під контролем лікаря, то деякі з цих механізмів можна усувати", - написав медик на Facebook-сторінці "По той бік новин".

Якщо збивати температуру 37 можна пропустити ряд дуже важливих симптомів. Медик зазначає, що, наприклад, у випадку з коронавірусом температура грає противірусну роль.

"Але якщо ми лікуємо вірусну інфекцію, антибіотик проти неї безсилий. Противірусні препарати часто теж неефективні. Наприклад, проти COVID. В такому випадку залишається тільки температура, підвищення якої також відіграє противірусну роль . Якщо в такому випадку ми ще й знижуємо температуру, можемо мати набагато гірші наслідки. Все це може закінчитися дуже плачевно", - вважає лікар.

Треба відзначити, що найважливіше рішення збивати вам температуру чи ні, повинен приймати лікар.

Як ми раніше писали, лікар розвіяв головний міф про температуру 37.

Читайте також, доктор Павло Сілковський повідомив, що коронавірус піде на спад навіть без локдауну.

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