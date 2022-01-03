Украинский депутат поздравил людей с Новым годом на фоне Путина

"С Наступающим друзья!!! Всем нам мира и благополучия!!!" - подписал депутат фото.

Депутат поздравил украинцев с Новым годом на фоне телеэкрана с Путиным (фото: Facebook/Виталий Градинар)

Как пишет издание "Одесский курьер", в 2020 году Виталий Градинар был избран депутатом Болградского районного совета в Одесской области от партии "ОПЗЖ" - став одним из 15 членов самой многочисленной фракции районного совета.

До этого он в 2015-2020 гг. также был депутатом Болградского районного совета в прежнем формате старого Болградского района, куда был избран от "Оппоблока", но после раскола последнего в 2019 году перешел во фракцию "ОПЗЖ".

Судя по его аккаунту, депутат любит фотографироваться с кумом Путина Виктором Медведчуком, называет нецензурными словами тех, кто митингует против Медведчука, а также репостит интервью Медведчука пропагандистскому телеканалу "Раша Тудей".

Помимо того депутат высказал сожаление о том, что в Украине не использовали российскую вакцину от коронавируса.