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Украинский депутат поздравил людей с Новым годом на фоне Путина

Автор: Людмила Жукова

Депутат Болградского районного совета Одесской области Виталий Градинар решил поздравить украинцев с Новым годом 31 декабря. Но сделал он это очень скандально. Он сфотографировался на фоне телеэкрана с Владимиром Путиным.

Снимок опубликован 31 декабря на Facebook-странице депутата.

"С Наступающим друзья!!! Всем нам мира и благополучия!!!" - подписал депутат фото.

Депутат поздравил украинцев с Новым годом на фоне телеэкрана с Путиным (фото: Facebook/Виталий Градинар)

Как пишет издание "Одесский курьер", в 2020 году Виталий Градинар был избран депутатом Болградского районного совета в Одесской области от партии "ОПЗЖ" - став одним из 15 членов самой многочисленной фракции районного совета.

До этого он в 2015-2020 гг. также был депутатом Болградского районного совета в прежнем формате старого Болградского района, куда был избран от "Оппоблока", но после раскола последнего в 2019 году перешел во фракцию "ОПЗЖ".

Судя по его аккаунту, депутат любит фотографироваться с кумом Путина Виктором Медведчуком, называет нецензурными словами тех, кто митингует против Медведчука, а также репостит интервью Медведчука пропагандистскому телеканалу "Раша Тудей".

Помимо того депутат высказал сожаление о том, что в Украине не использовали российскую вакцину от коронавируса.

Как мы писали ранее, США назвали условие, при котором Россия не вторгнется в Украину.

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