Український депутат привітав людей з Новим роком на тлі Путіна

"З наступаючим друзі!!! Всім нам миру і благополуччя!!!"- підписав депутат фото.

Депутат привітав українців з Новим роком на тлі телеекрану з Путіним (фото: Facebook / Віталій Градинар)

Як пише видання "Одеський кур'єр", у 2020 році Віталій Градинар був обраний депутатом Болградської районної ради в Одеській області від Партії "ОПЗЖ" - ставши одним з 15 членів найчисленнішої фракції районної ради.

До цього він в 2015-2020 рр.також був депутатом Болградської районної ради в колишньому форматі старого Болградського району, куди був обраний від "Опоблоку", але після розколу останнього в 2019 році перейшов у фракцію "ОПЗЖ".

Судячи з його аккаунту, депутат любить фотографуватися з кумом Путіна Віктором Медведчуком, називає нецензурними словами тих, хто мітингує проти Медведчука, а також репостить інтерв'ю Медведчука пропагандистському телеканалу "Раша Тудей".

Крім того депутат висловив жаль про те, що в Україні не використовували російську вакцину від коронавірусу.