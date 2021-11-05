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Украинский Чикаго. Илларионов рассказал, чем его поразил Днепр

Новина українською →
Днепр, Пятница 05 ноября 2021 15:34
Украинский Чикаго. Илларионов рассказал, чем его поразил Днепр Фото: Днепр (macos.livejournal.com)
Автор: Наталия Гурковская

Город Днепр - это не только индустриальное сердце Украины. Это настоящий украинский Чикаго с интересным и немного загадочным обликом.

Так отозвался о городе Днепре российский экономист, бывший советник президента России Путина, а ныне президент Института экономического анализа, эксперт и сотрудник "Украинского института будущего" Андрей Илларионов в эфире канала "Украина 24".

Илларионов, долгое время живший в США, отметил, что недавно в очередной раз побывал в Днепре и в очередной раз украинский город его поразил.

"Как я узнал, несколько архитекторов, работающих сегодня в Днепре, действительно получили образование в лучших чикагских архитектурных школах и наверное какие-то мотивы, с которыми они познакомились во время учебы, они смогли воплотить здесь. Архитектурный облик города стало более интересным, даже загадочным. И каким-то внушающим очень большое доверие, спокойствие и какую-то уверенность. Причем надо сказать, что Днепр один из немногих городов, который в последнее время активно застраивается, в том числе центральные районы", - рассказал Андрей Илларионов.

Как сообщалось, ранее Илларионов объяснил правила русского языка.

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