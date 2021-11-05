Український Чікаго. Іларіонов розповів, чим його вразив Дніпро

Місто Дніпро - це не лише індустріальне серце України. Це справжній український Чикаго з цікавим і трохи загадковим обличчям.

Ілларіонов, який довший час жив у США, зазначив, що нещодавно черговий раз побував в Дніпрі і в черговий раз його вразило українське місто.

"Як я довідався, декілька архітекторів, які працюють сьогодні в Дніпрі, справді отримали освіту в найкращих чиказьких архітектурних школах і напевне якісь мотиви, з якими вони познайомились під час навчання, вони змогли втілити тут. Архітектурне обличчя міста стало цікавішим, навіть загадковішим. І якимсь таким, що вселяє дуже велику довіру, спокій і якусь таку впевненість. Причім треба сказати, що Дніпро одне з небагатьох міст яке останнім часом активно забудовується, в тому числі центральні райони", - розповів Андрій Ілларіонов.