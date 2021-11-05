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Український Чікаго. Іларіонов розповів, чим його вразив Дніпро

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Дніпро, П'ятниця 05 листопада 2021 15:34
Український Чікаго. Іларіонов розповів, чим його вразив Дніпро Фото: Дніпро (macos.livejournal.com)
Автор: Наталія Гурковська

Місто Дніпро - це не лише індустріальне серце України. Це справжній український Чикаго з цікавим і трохи загадковим обличчям.

Так відгукнувся про місто Дніпро російський економіст, колишній радник президента Росії Путіна, а нині президент Інституту економічного аналізу, експерт і співробітник "Українського інституту майбутнього" Андрій Іларіонов в ефірі каналу "Україна 24".

Ілларіонов, який довший час жив у США, зазначив, що нещодавно черговий раз побував в Дніпрі і в черговий раз його вразило українське місто.

"Як я довідався, декілька архітекторів, які працюють сьогодні в Дніпрі, справді отримали освіту в найкращих чиказьких архітектурних школах і напевне якісь мотиви, з якими вони познайомились під час навчання, вони змогли втілити тут. Архітектурне обличчя міста стало цікавішим, навіть загадковішим. І якимсь таким, що вселяє дуже велику довіру, спокій і якусь таку впевненість. Причім треба сказати, що Дніпро одне з небагатьох міст яке останнім часом активно забудовується, в тому числі центральні райони", - розповів Андрій Ілларіонов.

Як повідомлялося, раніше Іларіонов пояснив правила російської мови.

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