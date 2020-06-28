Украинский чемпион по боксу прокомментировал уход из большого спорта

Александр Гвоздик (фото: instagram.com/alex_gvozdyk)

Украинский боксер считает, что сейчас – идеальное время для перемен

Украинский боксер-профессионал Александр Гвоздик, который в начале лета сообщил о своем решении уйти из большого спорта, назвал причину такого решения. Длительное время 33-летний уроженец Харькова хранил молчание и вот дал интервью.

Александр Гвоздик рассказал о своем решении авторитетному порталу BoxRec. Он признался, что ему, как и многим профессиональным спортсменам, придется начинать свой путь сначала из-за карантина.

"У меня полный порядок с мыслями, я чувствую себя хорошо. Мне кажется, сейчас подходящее время для перемен. Из-за ситуации с коронавирусом я понимал, что все придется начинать практически сначала. Во-первых, никто не давал мне шанса на незамедлительный титульный бой. Во-вторых, сейчас возникла неопределенность в связи с коронавирусом. Мне 33 года, я здоров и хочу оставаться здоровым. Я ищу новые возможности в жизни, помимо бокса. Я чувствую себя сильнее, чем когда-либо. Я рад, что у меня есть мое здоровье", - сказал спортсмен.

При этом Гвоздик допустил возвращение в бокс, но не раскрыл, чем будет заниматься в ближайшее время.

"За 22 года в спорте я установил много связей с людьми из бокса и бизнесменами. Я не собираюсь давать комментарии по поводу того, чем я собираюсь заниматься, однако, поверьте, все в порядке. Посмотрим, что случится. Все будет зависеть от того, как пойдут дела в бизнесе. Но никогда не говори "никогда", - добавил боксер.

Напомним, что ранее эксперт назвал будущих чемпионов мира по боксу.

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Автор: Киселева Анна