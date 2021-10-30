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Український боксер відколошматив росіянина: яскраве відео

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Субота 30 жовтня 2021 19:01
Український боксер відколошматив росіянина: яскраве відео Боксер Віктор Петров побив росіянина (фото:instagram.com/viktorpetrovboxing)
Автор: Дмитрий Войналович

Український боксер Віктор Петров вдало стартував на Чемпіонаті світу 2021, який проходить у столиці Сербії - Белграді. Наш спортсмен яскраво переміг Євгенія Кооля з Федерації боксу Росії.

Щоб дивитися відео бою, у якому українець відколошматив росіянина, проскрольте до самого кінця сторінки.

Як відомо, Віктор виступав у вечірній сесії у ваговій категорії до 67 кг.

Український боксер відколошматив росіянина: яскраве відео

Віктор Петров (фото:instagram.com/viktorpetrovboxing)

В яскравому протистоянні наш боксер проявив найкращі бійцівські якості. Тому і не дивно, що його визнали переможцем одноголосним рішенням суддів!

Український боксер відколошматив росіянина: яскраве відео

Віктор Петров (фото:instagram.com/viktorpetrovboxing)

Відтак Петров вийшов до 1/8 фіналу світової першості.

Український боксер відколошматив росіянина: яскраве відео

Віктор Петров (фото:instagram.com/viktorpetrovboxing)

Додамо, що Віктор Петров є триразовим чемпіоном Європи серед юніорів та срібним призером Чемпіонату світу серед молоді 2014 року.

Раніше ми писали, що Олександр Усик купив собі елітний позашляховик за 30 млн після перемоги над Джошуа.

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