Украинским военным выдают пайки с сюрпризом: содержимое шокирует любого

В сети показали содержимое пайков военной части №3030
В сети показали пайки военных, которые им выдают во время патрулирования. Дело в том, что в упаковке питания завелись черви. Вероятно, это произошло из-за неправильного хранения. Видео показали на странице Киев Оперативный в Facebook.
В сообщении отмечается, что такое питание обнаружено в военной части №3030.
"Не очень привычная для нас ситуация, но ребята из военной части №3030 попросили опубликовать видео, где они показывают качество обеда, который им выдали во время патрулирования. Говорят, что после таких находок внутри пакета - проверили еще 10 подобных пайков и 4 из них были с таким же сюрпризом внутри", - сказано в сообщении под видео.
В видеоролике показано, как мужчины вскрывают пластиковую упаковку пайка и там видят червей. На кадрах не ясно, есть ли паразиты в самой еде.
В комментариях украинцы отреагировали на видео и выразили свои эмоции. Многие согласились, что паек с сюрпризом просто хранился в неправильных условиях.
Как мы писали ранее, украинцам показали, как по-новому будут кормить военных.