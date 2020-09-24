Українським військовим видають пайки з сюрпризом: вміст шокує будь-кого

У мережі показали вміст пайків військової частини №3030
У мережі показали пайки військових, які їм видають під час патрулювання. Справа в тому, що в упаковці харчування завелися хробаки. Ймовірно, це відбулося із-за неправильного зберігання. Відео показали на сторінці Київ Оперативний в Facebook.
У повідомленні наголошується, що таке харчування виявлено у військової частини №3030.
"Не дуже звична для нас ситуація, але хлопці з військової частини №3030 попросили опублікувати відео, де вони показують якість обіду, який їм видали під час патрулювання. Кажуть, що після таких знахідок всередині пакету - перевірили ще 10 подібних пайків і 4 з них були з таким же сюрпризом всередині", - сказано в повідомленні під відео.
У відеоролику показано, як чоловіки розкривають пластикову упаковку пайка і там бачать черв'яків. На кадрах не ясно, чи є паразити у самій їжі.
В коментарях українці відреагували на відео і висловили свої емоції. Багато україхнців погодилися, що пайок з сюрпризом просто зберігався в неправильних умовах.
Як ми писали раніше, українцям показали, як по-новому будуть годувати військових.