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Украинским военным увеличили выплаты: кто получит бонус и какой

Автор: Владимир Костырин

Украинские военные с 1 января 2021 года будут получать повышенные выплаты - после заключения первого контракта с ВСУ бойцам полагается одноразовый бонус.

Об этом передает АрміяInform.

При этом для лиц, уволенных с военной службы по контракту, в случае повторного принятия на военную службу единовременное пособие выплачивать не будут.

Кто сможет получить единоразовые выплаты и сколько

  • рядовые - 8 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января календарного года (сейчас это 2 270 гривен) - в сумме 18 160 гривен:
  • сержанты и лица старшинского состава - 9 прожиточных минимумов - 20 430 гривен;
  • офицеры - 10 прожиточных минимумов - 22 700 гривен.

Кто имеет право на выплаты

  • лица, принимаемые на должности рядового состава сроком на 3 года;
  • лица, принимаемые на должности сержантского и старшинского состава сроком на 3 года и более;
  • лица, принимаемые на военную службу по контракту лиц офицерского состава на 1 год и более;
  • лица, подписавшие контракт сроком на 5 лет и более, среди военнослужащих, назначенных на должности лиц сержантского и старшинского состава, лиц офицерского состава после окончания военных вузов, военных учебных подразделений вузов (подготовка которых осуществляется по государственному заказу) при условии вступления в исполнение обязанностей по этим должностям.

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Выплаты военным ВСУ за подписание первого контракта в 2021 (фото: armyinform.com.ua)

Отмечается, что выплата единовременного денежного пособия осуществляется по рапорту военнослужащего после вступления в силу первого контракта, назначения на должность и вступления в исполнение обязанностей по должности на основании приказа командира части, а не военкоматом во время призыва на военную службу.

Ранее сообщалось, что в Украине могут отменить уменьшение пенсий для военных.

Напомним также, что бойцы ООС получили премию в полмиллиарда гривен за соблюдение перемирия.

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