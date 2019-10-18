Украинским учителям приготовили неприятный сюрприз: это касается зарплат

Учителям приготовили неприятный сюрприз

Украинские учителя не получат ожидаемого повышения заработной платы

Украинские учителя не получат прибавку к зарплате. Образовательный комитет предлагал бюджетному комитету Верховной Рады увеличить расходы на зарплаты на 5, 1 миллиарда гривен, но это предложение отклонили. Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат от партии "Голос" Ирина Совсун.

Повышение зарплат должны были ощутить на себе воспитатели в детских садах и молодые педагоги.

"Эти деньги должны направляться в первую очередь на повышение зарплаты наименее защищенным категориям педагогических работников. Также вчера мы услышали заявление от профильного министра о том, что увеличение заработных плат педагогам должно покрываться за счет местных бюджетов. К сожалению, это является свидетельством отсутствия четкого и понятного подхода к решению вопроса с оплатой труда учителей в правительства и монобольшинства", - сообщила Совсун.

Скриншот поста (facebook.com/inna.sovsun)