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Українським вчителям приготували неприємний сюрприз: це стосується зарплат

STYLERЖиття    18.10.2019 - 19:12
Українським вчителям приготували неприємний сюрприз: це стосується зарплат
Вчителям приготували неприємний сюрприз

Українські вчителі не отримають очікуваного підвищення заробітної плати

Українські вчителі не отримають надбавку до зарплати. Освітній комітет пропонував бюджетного комітету Верховної Ради збільшити видатки на зарплати на 5, 1 мільярда гривень, але це пропозицію відхилили. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила народний депутат від партії "Голос" Ірина Совсун.

Підвищення зарплат повинні були відчути на собі вихователі в дитячих садах і молоді педагоги.

"Ці гроші мали скеровуватись у першу чергу на підвищення зарплатні найменш захищеним категоріям педагогічних працівників, як-то вихователі дитсадків та молоді вчителі. Також вчора ми почули заяву від профільного міністра про те, що збільшення заробітних плат педагогам має покриватись за рахунок місцевих бюджетів. На жаль, це є свідченням відсутності чіткого і зрозумілого підходу щодо вирішення питання з оплатою праці вчителів у уряду та монобільшості", - повідомила Совсун.

Українським вчителям приготували неприємний сюрприз: це стосується зарплатСкріншот поста (facebook.com/inna.sovsun)

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