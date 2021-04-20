UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Украинским школьникам рассказали, будут ли они учиться летом

Автор: Людмила Жукова

Украинские школьники могут продолжить обучение летом 2021 года из-за пандемии коронавируса и большого количества каникул. Решение о занятиях летом будет принимать само учебное заведение.

Об этом сообщил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в эфире ТСН.

Горбачев напомнил, что учебный год в школах продолжается до 30 июня. Так предполагает закон. Власть на местах может самостоятельно принимать решение относительно учебного процесса.

"Если школа или департамент образования решит продлить учебный год, то они имеют на это право. Ученики должны учиться не менее 175 учебных дней в году", - сказал Горбачев.

К слову, в Тернополе сейчас решили ослабить карантин и возобновить очное обучение учащихся 5-11 классов. На такой шаг пошли на фоне уменьшения заболеваемости среди школьников и учителей.

Напомним, что из-за ситуации с коронавирусом Министерство образования и науки рекомендовало отправить школьников 5-11 классов в "желтых" и "оранжевых" регионах на "дистанционку".

Напомним, в Киеве на пасхальные праздники готовят дополнительные карантинные ограничения. Городские власти хотят предотвратить новую вспышку коронавируса.

Кроме того, стало известно, когда в Киеве откроются детские сады.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины школа
Читайте также
Тернополь ослабляет карантин: учащиеся 5-11 классов вернутся в школы
В школе Луцка ученицы жалуются на издевательства: учитель заставила раздеться до белья
Прогноз погоды