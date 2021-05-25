Украинским школьникам обновили меню: что будут есть дети

"Новое меню состоит из 160 блюд, которые будут использоваться в зависимости от кратности питания для каждого учебного заведения", - сообщает пресс-служба главы Украинского государства по итогам презентации плана мероприятий по реформированию системы школьного питания и представлении обновленного меню с участием первой леди Елены Зеленской.

Отметим, что новое меню разрабатывал известный украинский кулинар Евгений Клопотенко. По его словам, новые блюда сбалансированы и питательны. Кстати, будет доступна и еда без глютена.

"В меню школьных столовых появятся традиционные украинские блюда, популярные блюда различных кухонь мира, а также безглютеновые позиции, будет увеличено количество фруктов и мяса в рационе. В меню добавляются пошаговые рецепты и технические карты, что значительно облегчит работу сотрудников школьных столовых", - сказал он.

В новом меню нет колбас, сосисок или консервов: разрешены специи; увеличено количество фруктов, мяса и молочных продуктов есть блюда для тех, у кого аллергия на молоко; уменьшено количество хлеба, сахара и соли.

Новое полноценное 4-недельное меню было разработано в рамках рабочей группы Клопотенко и командой проекта "CultFood" вместе с технологами, диетологами и представителями Министерства здравоохранения Украины.