Українським школярам оновили меню: що їстимуть діти

"Нове меню складається з 160 страв, які будуть використовуватися в залежності від кратності харчування для кожного навчального закладу", - повідомляє прес-служба глави Української держави за підсумками презентації плану заходів з реформування системи шкільного харчування та представлення оновленого меню за участю першої леді Олени Зеленської.

Зазначимо, що нове меню розробляв відомий український кулінар Євген Клопотенко. За його словами, нові страви збалансовані й поживні. До речі, буде доступна і їжа без глютену.

"У меню шкільних їдалень з'являться традиційні українські страви, популярні страви різних кухонь світу, а також безглютенові позиції, буде збільшено кількість фруктів і м'яса в раціоні. У меню додаються покрокові рецепти і технічні карти, що значно полегшить роботу співробітників шкільних їдалень", - сказав він.

У новому меню немає ковбас, сосисок або консервів: дозволені спеції; збільшено кількість фруктів, м'яса і молочних продуктів є страви для тих, у кого алергія на молоко; зменшено кількість хліба, цукру і солі.

Нове повноцінне 4-тижневе меню було розроблено в рамках робочої групи Клопотенко і командою проекту "CultFood" разом з технологами, дієтологами та представниками Міністерства охорони здоров'я України.