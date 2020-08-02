Украинским пенсионерам подготовили приятный сюрприз: кого ждет прибавка и как ее получить

Обещание повысить пенсионные выплаты в следующем году коснется, к сожалению, далеко не всех пенсионеров, а исключительно тех, кто достиг возраста старше 75 лет. Также стоит отметить и тот факт, что надбавка к пенсии будет ежемесячной.

"Мы работаем над этим вопросом. Первый шаг мы сделали для пенсионеров 80+. И в следующем 2021 году будет обязательно сделано повышение, это будет адресное повышение для категории 75+ пенсионеров", - заявила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире "112 Украина".

Помимо этого, начиная уже с января 2020 года минимальные выплаты пенсий должны будут составлять около 2 400 гривен. А уже в июле 2021 года вырастут до 2600 гривен.

Данные повышения следует ожидать пенсионерам в возрасте не меньше 65 лет. При этом, обязательно нужно иметь стаж работы от 30 для женщин и от 35 для мужчин.

Тем не менее, в марте 2021 года собираются провести плановую индексацию для всех пенсионеров, чтобы защитить от инфляции путем привязки к индексу потребительских цен.

На сегодняшний день средний размер пенсионной выплаты в Украине составляет практически 3 400 гривен. А "суперпенсии" (свыше 10 000 гривен) получает почти 333 000 пенсионеров.

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