Украинским беженцам выплатят по 2400 долларов: кто получит помощь

Украинские беженцы, которые приехали в Канаду после 24 февраля, получат от государства помощь в размере 2400 долларов.
Об этом сообщила пресс-служба правительства Канады.
Помощь получат люди, бегущие от войны в Украине. Обязательным считается въезд на территорию страны после 24 февраля 2022 года.
Рассчитывать на нее могут граждане Украины и члены их семей с действующим разрешением на работу или обучение, временным видом на жительство, а также участвующие в программе экстренной иммиграции (CUAET).
Взрослым полагается 2400 долларов, детям до 17 лет 1200 долларов.
Заявку на получение выплат можно подать онлайн на сайте правительства. Для получения помощи необходимо открыть счет в канадском банке, деньги поступят на него в течение пяти дней.
Имя, связанное со счетом, должно совпадать с именем, записанным в документе.
"Эта поддержка является еще одним примером того, как Канада помогает украинцам, спасающимся от незаконного вторжения России, найти гостеприимное безопасное убежище в нашей стране. В дополнение к этой переходной финансовой помощи правительство Канады предоставило 3 чартерных рейса из Польши", – заявляют в правительстве Канады.
Кстати, в Польше теперь не выплачивают материальную помощь беженцам. Теперь пособия сокращены.
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