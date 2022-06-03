Українським біженцям виплатять по 2400 доларів: хто отримає допомогу

Українські біженці, які приїхали до Канади після 24 лютого, отримають від держави допомогу в розмірі 2400 доларів.
Про це повідомила прес-служба уряду Канади.
Допомогу отримають люди, що біжать від війни в Україні. Обов'язковим вважається в'їзд на територію країни після 24 лютого 2022 року.
Розраховувати на неї можуть громадяни України та члени їх сімей з чинним дозволом на роботу або навчання, тимчасовим видом на проживання, а також беруть участь у програмі екстреної імміграції (CUAET).
Дорослим покладається 2400 доларів, дітям до 17 років 1200 доларів.
Заявку на отримання виплат можна подати онлайн на сайті уряду. Для отримання допомоги необхідно відкрити рахунок в канадському банку, гроші надійдуть на нього протягом п'яти днів.
Ім'я, пов'язане з рахунком, має збігатися з ім'ям, записаним в документі.
"Ця підтримка є ще одним прикладом того, як Канада допомагає українцям, які рятуються від незаконного вторгнення Росії, знайти гостинний безпечний притулок в нашій країні. На додаток до цієї перехідної фінансової допомоги уряд Канади надав 3 чартерні рейси з Польщі", – заявляють в уряді Канади.
До речі, у Польщі тепер не виплачують матеріальну допомогу біженцям. Тепер виплати скорочені.
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