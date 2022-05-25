Украинским беженцам в Европе отменили бесплатный проезд в транспорте: каких стран касается

Страны Европы отменяют бесплатный проезд в транспорте для украинских беженцев. Это произойдет с 1 июня.

Какие страны отменяют бесплатный проезд для украинцев

С 1 июня отменят бесплатный проезд в транспорте - Польша, Германия, Болгария, Швейцария и Чехия.

В то же время, для украинцев будет действовать льготный проезд. В Германии вводят проездной на все виды городского транспорта и региональных поездах за 9 евро. В Чехии абонемент на все виды общественного транспорта обойдется около 7 евро.

Польша уже сообщила об упразднении бесплатного проезда в общественном транспорте Варшавы. Что касается региональных поездов и международного железнодорожного сообщения, Польша обещает предоставить дополнительное разъяснение.

Кроме того, правила проезда для украинцев с 1 июня могут измениться и в тех странах, которые пока не заявляли о таких планах.

За актуальной информацией можно следить на специальном сайте ЕС для беженцев.

Напомним, что ранее для бесплатного проезда украинцам нужно было лишь предъявить паспорт.