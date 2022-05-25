Украинским беженцам в Европе отменили бесплатный проезд в транспорте: каких стран касается
Страны Европы отменяют бесплатный проезд в транспорте для украинских беженцев. Это произойдет с 1 июня.
Об этом сообщает Telegram-канал Европейского союза поддержки Украины.
Какие страны отменяют бесплатный проезд для украинцев
С 1 июня отменят бесплатный проезд в транспорте - Польша, Германия, Болгария, Швейцария и Чехия.
В то же время, для украинцев будет действовать льготный проезд. В Германии вводят проездной на все виды городского транспорта и региональных поездах за 9 евро. В Чехии абонемент на все виды общественного транспорта обойдется около 7 евро.
Польша уже сообщила об упразднении бесплатного проезда в общественном транспорте Варшавы. Что касается региональных поездов и международного железнодорожного сообщения, Польша обещает предоставить дополнительное разъяснение.
Кроме того, правила проезда для украинцев с 1 июня могут измениться и в тех странах, которые пока не заявляли о таких планах.
За актуальной информацией можно следить на специальном сайте ЕС для беженцев.
Напомним, что ранее для бесплатного проезда украинцам нужно было лишь предъявить паспорт.
Как мы ранее писали, украинские беженцы в Германии смогут обменять наличные гривны.
Напомним, что Израиль продлил визы украинским беженцам, а также разрешил работать.