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Украинских заробитчан ждут за рубежом: какие вакансии предлагают

Автор: Тетяна Самарук

За рубежом вдвое увеличилось количество вакансий для украинских заробитчан.

Об этом сообщили в программе "Экономика" на телеканале "Украина 24".

Какие вакансии предлагают за рубежом

Так, работа есть для почти 13 тысяч граждан. Больше всего в трудовых мигрантах из Украины заинтересованы Польша, Чехия, Германия, Литва и Латвия.

Как рассказал президент Всеукраинской Ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник, в топе горячих вакансий в основном упаковщики, строители, уборщики и разнорабочие.

Минимальная зарплата в Польше

Также он добавил, что минимальная заработная плата в Украине на сегодня достигает 6 тысяч грн, а в Польше она - 20 тысяч грн.

В частности, это и есть та разница, которая выталкивает обычных людей в поисках лучшей жизни. В частности, люди хотят зарабатывать деньги здесь и сейчас, и поэтому они выбирают самый простой путь — обычная физическая работа.

Ранее мы сообщали, что Польша упростит трудоустройство иностранцев через большой спрос.

Также сколько украинцы могут заработать на сборе ягод в Польше.

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заробитчане