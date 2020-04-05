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Украинских врачей в Италии встречали песнями Русланы: трогательное видео

STYLERКоронавирус    05.04.2020 - 15:49
Украинских врачей в Италии встречали песнями Русланы: трогательное видео
Руслана встречала украинских врачей песнями (facebook.com/ruslana.official)

Руслана Лыжичко спела для украинских врачей в Италии

Для борьбы с распространением коронавируса 2020 в Италию отправили помогать медицинских работников. И в субботу, 4 апреля медработников встречали песнями Русланы. Они звучали из здания бизнес-центра Неаполя. Об этом в социальной сети Facebook сообщил генеральный консул Украины Виктор Гамоцкий.

"Сегодня в бизнес-центре Неаполя на полную мощность раздаются песни Русланы: так итальянцы благодарят Украину за солидарность и гуманитарную помощь в противодействии коронавирусу", - написал консул.

Коронавирус 2020 - Руслана встречала украинских врачей песнями (facebook.com/viktor.hamotskyi.9)

К слову, в Италию полетели инфекционисты, реаниматологи, хирурги, анестезиологи, эндокринологи, невропатологи и медицинские сестры. С украинскими специалистами всегда будут на связи, чтобы перенять опыт по борьбе с коронавирусом.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, если эпидемиологическая ситуация будет стабильна и нужды привлекать специалистов к оказанию медицинской помощи не будет, Минздрав сможет провести их обсервацию, чтобы не было распространения на территории Украины коронавируса.

Напомним, что эксперт поделился неутешительным прогнозом о коронавирусе.

Мы писали, что медики развеяли очередной миф о коронавирусе и сообщили, что перчатки могут не помочь.

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