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Українських лікарів в Італії зустрічали піснями Руслани: зворушливе відео

STYLERКоронавірус    05.04.2020 - 15:49
Українських лікарів в Італії зустрічали піснями Руслани: зворушливе відео
Руслана зустрічала українських лікарів піснями (facebook.com/ruslana.official)

Руслана Лижичко заспівала для українських лікарів в Італії

Для боротьби з поширенням коронавірусу 2020 в Італію відправили допомагати медичних працівників. І в суботу, 4 квітня медпрацівників зустрічали піснями Руслани. Вони звучали з будівлі бізнес-центру Неаполя. Про це в соціальній мережі Facebook повідомив генеральний консул України Віктор Гамоцький.

"Сьогодні в бізнес-центрі Неаполя на повну потужність лунають пісні Руслани: так італійці дякують Україні за солідарність і гуманітарну допомогу в протидію коронавирусу", - написав консул.

Коронавірус 2020 - Руслана зустрічала українських лікарів піснями (facebook.com/viktor.hamotskyi.9)

До речі, в Італію полетіли інфекціоністи, реаніматологи, хірурги, анестезіологи, ендокринологи, невропатологи та медичні сестри. З українськими фахівцями завжди будуть на зв'язку, щоб перейняти досвід по боротьбі з коронавірусом.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, якщо епідеміологічна ситуація буде стабільною і потреби залучати фахівців до надання медичної допомоги не буде, МОЗ зможе провести їх обсервацію, щоб не було розповсюдження на території України коронавірусу.

Нагадаємо, що експерт поділився невтішним прогнозом про коронавірус.

Ми писали, що медики розвіяли черговий міф про коронавірус та повідомили, що рукавички можуть не допомогти.

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