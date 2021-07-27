В украинских Вооруженных Силах теперь новый главнокомандующий: что известно об офицере

Новый главнокомандующий Вооруженных Сил прошел все ступени военной службы от комвзвода до комбата. Звание "генерал-майор" получил 23 августа 2017-го.

Валерий Федорович Залужный уроженец Новоград-Волынского под Житомиром (родился 8 июля 1973 года). Свою судьбу связал с военным делом еще в юношестве - после учебы в машиностроительном техникуме с отличием окончил общевойсковой факультет Одесского высшего объединенного командного училища в 1997 году. Через десять лет окончил обучение в Национальной Академии обороны Украины (с золотой медалью).

Валерий Залужный назначен новым главнокомандующим ВСУ (фото: facebook.com/vzaluznyj)

Согласно данным из открытых источников, в 2007-м Залужный был назначен на должность начальника штаба - первого заместителя командира 24-й отдельной механизированной бригады (Яворов, Львовская область).

Генерал ВСУ Валерий Залужный (фото: facebook.com/vzaluznyj)

В октябре 2009 года стал командиром 51-й отдельной механизированной бригады. После российской военной интервенции в Украину в 2014 году эта бригада участвовала в войне на Донбассе (подразделения участвовали в наиболее ожесточенных боях на границе, за Саур-Могилу, за Иловайск). В конце года бригаду расформировали, а по месту ее дислокации был создана новая - 14-я отдельная мехбригада.

Валерий Залужный в Марьинке в Донецкой области в 2018 году фото: facebook.com/vzaluznyj)

В 2017 году был назначен начальником штаба - первым заместителем командующего войсками оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВСУ. В 2018-2019 годах Залужный был начальником Объединенного оперативного штаба ВСУ - первым заместителем командующего Объединенных сил.

Валерий Залужный (фото: facebook.com/vzaluznyj)

В декабре 2019-го стал командующим войсками оперативного командования "Север".

Валерий Залужный - новый главнокомандующий ВСУ (фото: facebook.com/vzaluznyj)

У Валерия Залужного есть жена и дочь. В аккаунте военного в сети можно прочитать теплые стихи для супруги и увидеть семейные снимки.

Согласно последней декларации, офицер владеет только авто Chery 2010 года выпуска. Его жене принадлежит дом на 62,9 "квадратов" и 4 земельных участка общей площадью 4,7 кв. м в пгт. Овидиополь под Одессой.

Всего за 2020 год Залужный задекларировал только официальную зарплату в размере почти 600 тысяч гривен. Других активов у военного нет.

Генерал-майор Валерий Залужный (фото: facebook.com/vzaluznyj)