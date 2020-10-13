Украинских водителей предупредили о новых штрафах: касается номеров

Украинским водителям грозит штраф за изменение вида автономера
Украинских водителей предупредили о штрафах за неправильные автомобильные номера. Как пишут на странице полиции Днепра в Facebook, в соответствии с п.30.2 ПДД Украины запрещается изменять размеры, форму, обозначение, цвет и размещение номерных знаков, наносить на них дополнительные обозначения или закрывать их.
Автономера должны освещаться и быть чистыми. За нарушение этих требований предусмотрена административная ответственность за ч.6 ст.121 КоАП и влечет за собой наложение штрафа в размере 170 гривен.
Как сообщалось, в МВД недавно рассказали о новом способе проверки водительских прав.
Также мы писали о том, что в министерстве объяснили украинцам, как при автофиксации нарушения ПДД не получить штраф по ошибке.
Кстати, в Украине в системы автофиксации нарушений ПДД решили внести изменения, чтобы расширить функционал камер на дорогах.