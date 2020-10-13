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Українських водіїв попередили про нові штрафи: стосується номерів

Автор: Людмила Жукова

Українським водіям загрожує штраф за зміну виду автономера

Українських водіїв попередили про штрафи за неправильні автомобільні номери. Як пишуть на сторінці поліції Дніпра у Facebook, відповідно до п. 30.2 ПДР України забороняється змінювати розміри, форму, позначення, колір і розміщення номерних знаків, наносити на них додаткові позначення або закривати їх.

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Автономери повинні освітлюватися і бути чистими. За порушення цих вимог передбачена адміністративна відповідальність за ч. 6 ст. 121 КоАП і тягне за собою накладення штрафу в розмірі 170 гривень.

Що не можна робити з автомобільними номерами

  • Не закривайте номерний знак іншими предметами;
  • не наносьте покриття, що перешкоджає або ускладнює його ідентифікацію;
  • протирайте забруднений номерний знак, якщо він не дозволяє чітко визначити символи;
  • не перевертайте;
  • забезпечте освітлення.

Як повідомлялося, в МВС нещодавно розповіли про новий спосіб перевірки водійських прав.

Також ми писали про те, що у міністерстві пояснили українцям, як при автофіксації порушення ПДР не отримати штраф за помилку.

До речі, в Україні системи автофіксації порушень ПДР вирішили внести зміни,, щоб розширити функціонал камер на дорогах.

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