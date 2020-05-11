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Украинских водителей предупредили о новых штрафах: за что накажут

STYLERЖизнь    11.05.2020 - 13:36
Украинских водителей предупредили о новых штрафах: за что накажут
Штрафы в Украине (коллаж РБК-Украина)

После карантина водителей будут наказывать штрафами

Штрафы в Украине после карантина для украинских водителей ужесточатся. Будет введена автоматическая система нарушений правил дорожного движения.

Вначале камера будет снимать превышение скорости, после чего данные передаются на компьютер полицейским, которые проверяют государственный номер авто. Эти действия будут работать в алгоритме автоматической фиксации нарушений ПДД.

Так, нарушением считается превышение допустимой скорости на 20 км + 3 км, которые заложили как погрешность. Таким образом, в черте города штраф получат те, кто превысил скорость в 73 км/час (если иное не определено знаками), на трассах — 133 км/ч и на магистралях — 153 км/час.

После видеофиксации нарушения правил и обработки данных в полицейском Центре, будет сформировано постановление о привлечении к административной ответственности. Его направят по почте на адрес регистрации владельца авто.

Если штраф водитель оплатит в течение 10 дней после его оформления, за это ему сделают скидку в 50%.

Кстати, штрафы за превышение скорости на дорогах украинские водители начнут получать в письмах уже с мая 2020 года. Патрульные уже давно предупреждали водителей, но от этого злостных нарушителей на дорогах меньше не стало.

Как мы ранее писали, в Украине за нарушение ПДД, зафиксированное камерами видеофиксации в автоматическом режиме, теперь не будут применять к водителям админвзыскание в виде штрафных баллов.

Теги Новости Украины штрафПДД
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