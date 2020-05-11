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Українських водіїв попередили про нові штрафи: за що покарають

STYLERЖиття    11.05.2020 - 13:36
Українських водіїв попередили про нові штрафи: за що покарають
Штрафи в Україні (колаж РБК-Україна)

Після карантину водіїв каратимуть штрафами

Штрафи в Україні після карантину для українських водіїв посиляться. Буде введена автоматична система порушень правил дорожнього руху.

Спочатку камера зніматиме перевищення швидкості, після чого дані передаються на комп'ютер поліцейським, які перевіряють державний номер авто. Ці дії будуть працювати в алгоритмі автоматичної фіксації порушень ПДР.

Так, порушенням вважається перевищення допустимої швидкості на 20 км + 3 км, які заклали як похибку. Таким чином, в межах міста штраф отримають ті, хто перевищив швидкість у 73 км/год (якщо інше не визначено знаками), на трасах — 133 км/год і на магістралях — 153 км/год.

Після відеофіксації порушення правил і обробки даних у поліцейському Центрі, буде сформовано постанову про притягнення до адміністративної відповідальності. Його надсилатимуть поштою на адресу реєстрації власника авто.

Якщо штраф водій сплатить протягом 10 днів після його оформлення, за це йому зроблять знижку в 50%.

До речі, штрафи за перевищення швидкості на дорогах українські водії почнуть отримувати в листах вже з травня 2020 року. Патрульні вже давно попереджали водіїв, але від цього злісних порушників на дорогах менше не стало.

Як ми раніше писали, в Україні за порушення ПДР, зафіксоване камерами відеофіксації в автоматичному режимі, тепер не будуть застосовувати до водіїв адмінстягнення у вигляді штрафних балів.

Теги Новини України штрафПДД
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