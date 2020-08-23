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Українських водіїв будуть штрафувати за "модні" номери: кого це торкнеться

Неділя 23 серпня 2020 12:52
Українських водіїв будуть штрафувати за "модні" номери: кого це торкнеться
В Україні водіїв будуть штрафувати за ЗD номерні знаки (фото: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Любителів ЗD номерних знаків на авто чекає розчарування

Українських водіїв попередили, що їх будуть штрафувати, якщо вони встановлять ЗD номерні знаки, які стали модними останнім часом. При цьому такі номери не відповідають встановленим вимогам ДСТУ.

Про це заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький на своїй сторінці в Facebook.

Він підкреслив, що в Україні зараз з'явилося дуже багато компаній, які пропонують зробити номерні знаки у форматі ЗD. Водіїв запевняють, що такі номери дозволені, але це не так.

Білошицький зазначив, що в пункті 4.3 ДСТУ 3650: 2019 "Дорожній транспорт. Знаки номерні транспортних засобів. Загальні технічні умови" чітко прописано те, що 3D номерні знаки не відповідають встановленим вимогам

Він додав, що водіям загрожує штраф в розмірі 170 гривень за керування транспортним засобом з номерним знаком, що не відповідає вимогам. При повторному правопорушенні протягом року штраф зросте до 255 гривень або ж водія відправлять на громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин.

Нагадаємо, в Україні існує кілька зручних способів, як сплатити штраф за порушення ПДР.

Раніше у Києві п'яний водій сміттєвоза задавив жінку з сином на самокаті. Інцидент стався у Дніпровському районі столиці.

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