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Украинских водителей не будут наказывать за такие нарушения во время войны

Коллаж РБК-Украина: украинских водителей не будут наказывать за такие нарушения во время войны
Автор: Светлана Мащенко

Украинские водители освобождаются от наказаний за определенные нарушения во время войны. В частности речь идет о просроченных правах.

Такие нарушения допускаются согласно определения Кабинета министров № 165 от 28 февраля 2022 года.

Таким образом водителям разрешили использовать просроченные права как в бумажном, так и в электронном виде во время войны.

Причина такого решения заключается в приостановлении сроков предоставления админуслуг и выдачи разрешительных документов на время военного положения на основании постановления Кабинета министров № 165 от 28 февраля 2022 года.

"Остановленные сроки будут восстановлены в течение месяца после прекращения или отмены военного положения на соответствующей территории Украины", - говорится в документе.

В некоторых случаях авто могут забирать на нужды ВСУ

Отметим, что во многих городах Украины действует требование на время военного положения, когда у водителей, остановленных в состоянии алкогольного опьянения, могут изымать авто и передавать их на нужды ВСУ.

Автомобиль могут требовать на нужды армии не только из-за пьянки за рулем. Так, в условиях военного положения военные могут осуществлять принудительное отчуждение авто, но это должно происходить с соблюдением определенных правил.

В частности, об этом говорится в статье 6 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Владельцу авто должны вручить частичные наряды. Это документ, подписанный начальником военной администрации совместно с начальником ТЦК и СП.

Если авто вернут с повреждениями, или оно будет уничтожено, владелец имеет право требовать денежную компенсацию.

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