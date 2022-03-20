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Українських водіїв не каратимуть за такі порушення під час війни

Колаж РБК-Україна: Українських водіїв не каратимуть за такі порушення під час війни
Автор: Світлана Мащенко

Українські водії звільняються від покарань за певні порушення під час війни. Зокрема мова йде про протерміновані права.

Такі порушення допускаються згідно ухвали Кабінету міністрів № 165 від 28 лютого 2022 року.

Таким чином водіям дозволили використовувати протерміновані права як у паперовому, так і в електронному вигляді під час війни.

Причина такого рішення полягає у зупиненні термінів надання адмінпослуг та видачі дозвільних документів на час воєнного стану на підставі ухвали Кабінету міністрів № 165 від 28 лютого 2022 року.

"Зупинені терміни будуть відновлені протягом місяця після припинення або скасування військового стану на відповідній території України", - йдеться в документі.

У деяких випадках авто можуть забирати на потреби ЗСУ

Зазначимо, що в багатьох містах України діє вимога на час воєнного стану, коли у водіїв, зупинених у стані алкогольного сп'яніння, можуть вилучати авто і передавати їх на потреби ЗСУ.

Автомобіль можуть вимагати на потреби армії не лише через пиятику за кермом. Так, в умовах воєнного стану військові можуть здійснювати примусове відчуження авто, але це повинно відбуватися з дотриманням певних правил.

Зокрема, про це йдеться в статті 6 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Власнику авто мають вручити часткові наряди. Це документ, підписаний начальником військової адміністрації спільно з начальником ТЦК та СП.

Якщо авто повернуть із пошкодженнями, або воно буде знищено, власник має право вимагати грошову компенсацію.

Раніше ми писали, як українцям отримати терміновий грошовий переказ у Приватбанку.

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