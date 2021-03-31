В украинских учебниках по истории нашли карты без Крыма: фотодоказательства

Так, досадный ляп нашли в учебнике "История Украины (уровень стандарта)" для 10 класса учреждений общего среднего образования". Автором является О.К. Струкевич, учебник выпущен издательством "Грамота" в 2018 году.

На страницах учебника четко видно, что карта Украины изображена без крымского полуострова.

В украинском школьном учебнике заметили карту без Крыма (фото: istpravda.com.ua)

Этот учебник рекомендован министерством науки и образования Украины. Ознакомиться с ним можно по этой ссылке.

Кроме того, "пропажа" оккупированного Россией Крыма с карты Украины произошла в учебнике "История Украины" для 9-классников - тех же автора и издательства, только вышедшим в 2017 году.

В учебнике по истории обнаружили карту Украины без Крыма (фото: istpravda.com.ua)

Он тоже рекомендован МОН Украины. Ознакомиться с учебником можно тут.