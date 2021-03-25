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Букварь для первоклашек попал в скандал из-за цирка с животными: разрушает психику детей

Новина українською → Четверг 25 марта 2021 17:15
Букварь для первоклашек попал в скандал из-за цирка с животными: разрушает психику детей Коллаж РБК-Украина: в школьном учебнике популяризуют цирк с животными
Автор: Владимир Костырин

В украинском учебнике для учеников 1 класса усмотрели популяризацию цирка с животными, что вызвало возмущение зоозащитников.

Об этом 25 марта говорится в сообщении общественной организации UAnimals на странице в Facebook.

Речь идет об учебнике "Украинский язык. Букварь" для первоклашек, авторства Воскресенской и Цеповой.

Зоозащитники обратили внимание министерства образования и науки Украины на ситуацию, пожаловавшись на очередной случай "пропаганды негуманного отношения к животным".

"Напоминаем, что цирк с животными разрушает не только жизнь животных, но и психику детей. Такой цирк может привить детям ложное восприятие мира, где человек должен доминировать над животным, а сильный покорять слабого", - говорится в сообщении.

Букварь для первоклашек попал в скандал из-за цирка с животными: разрушает психику детейБукварь для первоклашек попал в скандал из-за цирка с животными: разрушает психику детей

В учебнике для 1 класса популяризуют цирк с животными (фото: facebook.com/UAnimals.official)

Волонтеры отметили, что дети буквально воспринимают мир и практически не способны к самостоятельной критической оценки примерно до 9 лет, поэтому взаимодействие дрессировщиков и животных в цирке они воспринимают как правильную, ожидаемую и положительную форму поведения.

Букварь для первоклашек попал в скандал из-за цирка с животными: разрушает психику детей

Школьный учебник для 1 класса возмутил зоозащитников (фото: facebook.com/UAnimals.official)

Также они напомнили, что недавно в школьных учебниках "Основы жизни" и "Украинский язык" для 8 класса заметили сомнительные материалы, которые, по их мнению, пропагандируют эксплуатацию дельфинов (в контексте дельфинотерапии).

"Мы живем в 21 веке и подобным вещам - не место в нашем обществе и культуре, особенно в учебниках наших детей", - подчеркивают зоозащитники.

Букварь для первоклашек попал в скандал из-за цирка с животными: разрушает психику детейБукварь для первоклашек попал в скандал из-за цирка с животными: разрушает психику детейБукварь для первоклашек попал в скандал из-за цирка с животными: разрушает психику детей

Зоозащитники рассказали о пропаганде эксплуатации животных в школьных учебниках (фото: facebook.com/UAnimals.official)

Напомним, недавно в МОН объяснили "ляпы" в украинских учебниках про соду, которая лечит рак и заявили, что не видят ничего зазорного в совете бороться с онкологией с помощью этого средства.

Ранее сообщалось, что в Украине разгорелся скандал из-за детской книжки о любви двух принцесс.

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Новости Украины Жизнь скандал животные учебники цирк зоозащитники
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