Украинских туристов со скандалом сняли с рейса Киев-Анталия: думали, правила не для них

В самолете туристы устроили скандал (коллаж РБК-Украина)

Для семейной пары отдых так и не состоялся

Украинских туристов сняли с рейса в Турцию за отказ надеть маску в салоне самолета. Муж и жена грубо проигнорировали просьбу стюардессы надеть защитную маску. Они решили, что правила карантина и безопасности не для них. Инцидент произошел 20 сентября, утром на рейсе Киев-Анталия. О нем сообщила на своей странице в Facebook начальник управления по связям с общественностью и финансовой осведомленности НБУ Леся Войтицкая.

На просьбу надеть маску супруги в хамской манере ответили: "На *** ее себе надень".

Далее для мужа и жены события пошли не по их сценарию. Через полчаса пограничники вывели их под аплодисменты пассажиров из самолета. Еще 30 минут в багажном отделении пытались найти их чемоданы, а потом самолет улетел.

"Час задержки рейса. Скорее всего, еще и штраф за это заплатят. Вот так вежливость и маска могли спасти людям отпуск. Но что-то пошло не так", - написала Леся Войтицкая.

В комментариях украинцы высказали свое мнение по поводу этого инцидента.

Цікаво, що невігласи пішли саме туди, куди вони пропонували надягнути маску.

Багато чого залежить не від пасажирів, а від стюардес. Ми летіли з Анталії 5 днів назад, один "грамотєй" зреагував тільки на зауваження сюардеси перед посадкою в Борисполі. До того часу він хмикав, відмовчувався, маску витягнув з сумки і причепив на вухо, але не вдівав. Стюардеси ходили по салону і робили вигляд, що не помічають. Таке.

Ще б заборону на в'їзд на завжди. і хай натягує собі що завгодно в Затоці, якщо вистачить коштів, звичайно.

Подобные умники очень быстро лечатся, когда приходиться оплатить штраф за отсутствие маски.

В Индонезии это 35 евро, если маски нет на лице, просто на улице под открытым небом, и больше 100 - в общественном.

Как мы ранее писали, скандал с украинкой, которая гуляла по крылу самолета, получил яркий финал.