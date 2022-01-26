На украинских рынках стремительно дорожает популярный овощ: названа причина

Какая причина

Так, причиной очередного ценового роста является высокий спрос на белокочанную капусту как на внутреннем рынке, так и со стороны экспортно-ориентированных компаний. К тому же объемы предложения в текущем сезоне значительно уступают прошлогодним. А это обусловлено сокращением площадей под белокочанной капустой.

По словам экспертов, причиной роста цен является также реэкспорт украинской капусты в Россию через Беларусь.

Сколько стоит

Сейчас украинские фермеры готовы отгружать белокочанную капусту не дешевле по 15-17 грн/кг, что в среднем в 1,5 раза дороже, чем в конце прошлой недели.

Кроме того, цены на белокочанную капусту в Украине уже в среднем в 7 раз превышают прошлогодние показатели за аналогичный период. Более того, украинские производители на сегодня сдерживают продажу капусты. Все потому, что надеются продать ее по еще более высокой цене в начале весны.

В Украине выросли цены на капусту (pixabay)

Отметим, что при регулярном употреблении овоща он благоприятно влияет на организм человека в целом. Сбалансированный комплекс аминокислот и витаминов обеспечивает следующий результат: