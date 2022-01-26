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На українських ринках стрімко дорожчає популярний овоч: названо причину

Автор: Тетяна Самарук

В Україні продовжує дорожчати білокачанна капуста. Темпи зростання цін на неї цього тижня помітно зросли.

Про це повідомляє EastFruit.

Яка причина

Так, причиною чергового цінового зростання є високий попит на білокачанну капусту як на внутрішньому ринку, так і з боку експортно-орієнтованих компаній. До того ж обсяги пропозиції в поточному сезоні значно поступаються торішнім. А це зумовлено скороченням площ під білокачанною капустою.

За словами експертів, причиною зростання цін є також реекспорт української капусти в Росію через Білорусь.

Скільки коштує

Наразі українські фермери готові відвантажувати білокачанну капусту не дешевше за 15-17 грн/кг, що в середньому в 1,5 раза дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Окрім того, ціни на білокачанну капусту в Україні вже в середньому в 7 разів перевищують торішні показники за аналогічний період. Щобільше, українські виробники на сьогодні стримують продаж капусти. Все тому, що сподіваються продати її за ще більш високою ціною на початку весни.

В Україні зросли ціни на капусту (pixabay)

Зазначимо, що при регулярному вживанні овоча він сприятливо впливає на організм людини в цілому. Збалансований комплекс амінокислот і вітамінів забезпечує наступний результат:

  • Зміцнює захисні сили організму, підвищуючи імунну систему;
  • Знижує ймовірність захворіти на рак;
  • Активізує кровообіг;
  • Збагачує склад крові, значно підвищуючи гемоглобін;
  • Виводить з організму зайву рідину;
  • Покращує стан ясен і зубів;
  • Допомагає людям позбутися від зайвих кілограмів.

Раніше ми повідомляли, що експерт розповіла, як зробити шкідливу їжу корисною.

Також ми писали, що в Україні різко подорожчали популярні овочі.

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капуста