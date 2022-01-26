На українських ринках стрімко дорожчає популярний овоч: названо причину

В Україні продовжує дорожчати білокачанна капуста. Темпи зростання цін на неї цього тижня помітно зросли.
Про це повідомляє EastFruit.
Так, причиною чергового цінового зростання є високий попит на білокачанну капусту як на внутрішньому ринку, так і з боку експортно-орієнтованих компаній. До того ж обсяги пропозиції в поточному сезоні значно поступаються торішнім. А це зумовлено скороченням площ під білокачанною капустою.
За словами експертів, причиною зростання цін є також реекспорт української капусти в Росію через Білорусь.
Наразі українські фермери готові відвантажувати білокачанну капусту не дешевше за 15-17 грн/кг, що в середньому в 1,5 раза дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.
Окрім того, ціни на білокачанну капусту в Україні вже в середньому в 7 разів перевищують торішні показники за аналогічний період. Щобільше, українські виробники на сьогодні стримують продаж капусти. Все тому, що сподіваються продати її за ще більш високою ціною на початку весни.
Зазначимо, що при регулярному вживанні овоча він сприятливо впливає на організм людини в цілому. Збалансований комплекс амінокислот і вітамінів забезпечує наступний результат:
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