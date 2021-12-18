Украинских пенсионеров могут полностью лишать выплат: названо важное условие
В Украине могут лишить пенсий определенный ряд граждан. В частности, речь идет о переплате, если пенсионер вовремя не сообщил в Пенсионный фонд о факте трудоустройства.
Об этом сообщает сайт "На пенсии".
Почему пенсионеров могут лишить выплат
Отмечается, что если пенсионер работает, то это влияет на его право на доплаты, надбавки и повышения. Поэтому, если он трудоустроился, то проведение перерасчета с увеличением размера прожиточного минимума не предусмотрено.
К тому же неработающим пенсионерам, которые имеют на иждивении детей в возрасте до 18 лет, устанавливается надбавка в размере 150 грн. А при трудоустройстве выплата надбавки прекращается.
Если получатель пенсии за выслугу лет трудоустраивается по специальности, то выплата пенсии вообще должна прекратиться.
Кроме того, в случае трудоустройства и при условии назначения или перерасчета пенсии лицо сообщают о его обязанности в течение 10 дней подать данные об этом в органы Пенсионного фонда. Если пенсионер сам не уведомит об этом орган, то информация все равно станет известна ПФУ.
В соответствии с ч. 1 ст. 50 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", суммы пенсий, выплаченные излишне вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера или представления страхователем недостоверных данных, могут быть возвращены пенсионером в добровольном порядке. В противном случае они взимаются на основании решений территориальных органов или в судебном порядке.
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