Украинских пенсионеров могут полностью лишать выплат: названо важное условие

В Украине могут лишить пенсий определенный ряд граждан. В частности, речь идет о переплате, если пенсионер вовремя не сообщил в Пенсионный фонд о факте трудоустройства.

Почему пенсионеров могут лишить выплат

Отмечается, что если пенсионер работает, то это влияет на его право на доплаты, надбавки и повышения. Поэтому, если он трудоустроился, то проведение перерасчета с увеличением размера прожиточного минимума не предусмотрено.

К тому же неработающим пенсионерам, которые имеют на иждивении детей в возрасте до 18 лет, устанавливается надбавка в размере 150 грн. А при трудоустройстве выплата надбавки прекращается.

Если получатель пенсии за выслугу лет трудоустраивается по специальности, то выплата пенсии вообще должна прекратиться.

Кроме того, в случае трудоустройства и при условии назначения или перерасчета пенсии лицо сообщают о его обязанности в течение 10 дней подать данные об этом в органы Пенсионного фонда. Если пенсионер сам не уведомит об этом орган, то информация все равно станет известна ПФУ.

В соответствии с ч. 1 ст. 50 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", суммы пенсий, выплаченные излишне вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера или представления страхователем недостоверных данных, могут быть возвращены пенсионером в добровольном порядке. В противном случае они взимаются на основании решений территориальных органов или в судебном порядке.