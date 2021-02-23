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В украинских магазинах нашли опасные шоколадки: их изымают из продажи

Новина українською → Харьков, Вторник 23 февраля 2021 09:43
В украинских магазинах нашли опасные шоколадки: их изымают из продажи В Харькове нашли опасные шоколадки (фото: pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

В Харькове в продаже нашли опасные шоколадки производства испании. В сладостях с семенами кунжута обнаружили несанкционированное вещество - оксид этилена.

Об этом сообщает Госпродпотребслужба.

Лакомство импортировалось в Украину испанским производителем - Chocolates Torras SA, Ella Del Terri, поставщик - Trades SA, Barcelona.

В случае выявления указанного груза в обращении операторы рынка обязаны обратиться в местные отделы и управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины, на территории которых зарегистрирована мощность.

Сейчас вся шоколадная продукция изъята из розничной продажи.

Кстати, это далеко не первый случай, когда в изделиях с кунжутом обнаруживают оксид этилена. В январе 2021 года в семенах кунжута, которые экспортировались из Индии в Украину через Нидерланды, был обнаружен оксид этилена.

Для справки

Окись этилена — алкилирующий агент; обладает раздражающим, сенсибилизирующим и наркотическим действием. Хроническое воздействие окиси этилена обладает мутагенным эффектом; IARC относит окись этилена к группе 1, считая доказанной его канцерогенность для человека.

Как мы ранее рассказывали, украинцам рассказали о шоколадных конфетах с неприятным "сюрпризом".

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