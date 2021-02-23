В українських магазинах знайшли небезпечні шоколадки: їх вилучають з продажу

У Харкові в продажу знайшли небезпечні шоколадки виробництва іспанії. В солодощах з насінням кунжуту виявили несанкціоновану речовину - оксид етилену.

Ласощі імпортувались в Україну іспанським виробником - Chocolates Torras SA, Ella Del Terri, постачальник - Trades SA, Barcelona.

У разі виявлення зазначеного вантажу в обігу оператори ринку зобов'язані звернутися в місцеві відділи та управління безпеки харчових продуктів та ветеринарної медицини, на території яких зареєстровано потужність.

Зараз вся шоколадна продукція вилучена з роздрібного продажу.

До речі, це далеко не перший випадок, коли у виробах з кунжутом виявляють оксид етилену. У січні 2021 року в насінні кунжуту, які експортувалися з Індії в Україну через Нідерланди, був виявлений оксид етилену.

Для довідки

Окис етилену — алкилуючий агент; володіє дратівливою, сенсибілізуючою та наркотичною дією. Хронічний вплив окису етилену володіє мутагенним ефектом; IARC відносить окис етилену до групи 1, вважаючи доведеною його канцерогенність для людини.