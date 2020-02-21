Украинских детей пытались вывезти в Москву скупщики органов: все детали

Четверых украинских подростков пытались вывезти в Москву скупщики человеческих органов. Как рассказали в полиции, детей должны были направить в клинику, где у них бы изъяли на продажу часть печени. Один из мальчиков оказался сыном бывшего сотрудника правоохранительных органов.

Как сообщил начальник профильного департамента Национальной полиции Артем Крищенко, поступила информация о том, что готовится операция по вывозу несовершеннолетних в Россию для забора органов. Полиция начала расследование и выяснила любопытные детали.

"В прошлом году в Киево-Святошинский суд мы направили такое дело. Его суть: нам поступила информация, что четверых несовершеннолетних из Киевской области дельцы пытались отправить в Москву для удаления части печени. Мы взяли эти сведения в разработку, они подтвердились, затем вышли на четверых фигурантов. Подростками двигало желание быстро разбогатеть. Один из них, кстати, был сыном бывшего полицейского", - рассказали детали Крищенко в комментарии для издания "Сегодня".

Он отметил, что оперативное вмешательство полиции помогло предотвратить преступление и помешать преступникам незаконно вывезти подростков из Украины.

"Мы установили, что вербовщики, обещая подросткам по несколько тысяч долларов, отвезли их в частную клинику здесь, в Украине, там у них взяли анализы. После этого покупатель печени оплатил проезд, но мы вовремя пресекли это преступление. Добавлю, что в ближайшее время ожидаются громкие задержания. Сейчас в разработке информация о продаже детей и многом другом", - уточнил начальник профильного департамента.