На украинских АЗС может существенно подешеветь бензин: названа причина

Цены на бензин и дизель в Украине могут упасть уже в скором времени.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

Почему на АЗС упадет стоимость топлива

Дело в том, что на международных рынках нефть снизилась в цене.

"Мы видим значительное удешевление нефти на международных рынках. И в связи с этим удешевлением мы понимаем, что и бензин в Украине должен дешеветь", - сказал Гетманцев.

По словам эксперта, соответствующий налог, который будет частично возвращен с мирных времен, не повлияет на стоимость бензина.

"Цена точно не вырастет, а может даже упадет, учитывая мировые цены на нефть", - сказал председатель Комитета ВР.

В Раде отложили возврат акцизов на топливо

Напомним, что Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики пока не будет рассматривать проект закона о возврате акцизов на топливо.

Причиной послужило то, что сейчас слишком большое количество поданных поправок.

Сколько стоит топливо в Украине сегодня?

Так, на сегодня стоимость бензина А-95 стартует от 48,33 грн за литр. Премиум немного дороже - около 50 гривен.

Заметим, что дизельное топливо - самый дорогой вид топлива на всех АЗС страны.

Цены на газ стартуют от 25 гривен.

Скриншот (auto.ria.com)

Что будет с ценами на топливо в сентябре

Ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова Максим Белявский сообщил, что в сентябре 2022 года подорожания бензина и дизельного топлива в Украине не ожидается.

По его словам, на глобальном рынке нефтепродуктов, начиная с середины августа, наблюдается уменьшение маржи производителей бензина, что свидетельствует о стабилизации данного сегмента. Аналогичная тенденция прослеживается и в части дизельного топлива, но с меньшим градиентом.

"В общем, подорожания нефтепродуктов в сентябре ожидать не стоит, наоборот должна состояться стабилизация цен на бензин и дизель на уровне 52 и 57 гривен за литр соответственно", - сказал Белявский.