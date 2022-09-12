На украинских АЗС может существенно подешеветь бензин: названа причина
Цены на бензин и дизель в Украине могут упасть уже в скором времени.
Об этом в эфире национального телемарафона рассказал председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.
Почему на АЗС упадет стоимость топлива
Дело в том, что на международных рынках нефть снизилась в цене.
"Мы видим значительное удешевление нефти на международных рынках. И в связи с этим удешевлением мы понимаем, что и бензин в Украине должен дешеветь", - сказал Гетманцев.
По словам эксперта, соответствующий налог, который будет частично возвращен с мирных времен, не повлияет на стоимость бензина.
"Цена точно не вырастет, а может даже упадет, учитывая мировые цены на нефть", - сказал председатель Комитета ВР.
В Раде отложили возврат акцизов на топливо
Напомним, что Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики пока не будет рассматривать проект закона о возврате акцизов на топливо.
Причиной послужило то, что сейчас слишком большое количество поданных поправок.
Сколько стоит топливо в Украине сегодня?
Так, на сегодня стоимость бензина А-95 стартует от 48,33 грн за литр. Премиум немного дороже - около 50 гривен.
Заметим, что дизельное топливо - самый дорогой вид топлива на всех АЗС страны.
Цены на газ стартуют от 25 гривен.
Скриншот (auto.ria.com)
Что будет с ценами на топливо в сентябре
Ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова Максим Белявский сообщил, что в сентябре 2022 года подорожания бензина и дизельного топлива в Украине не ожидается.
По его словам, на глобальном рынке нефтепродуктов, начиная с середины августа, наблюдается уменьшение маржи производителей бензина, что свидетельствует о стабилизации данного сегмента. Аналогичная тенденция прослеживается и в части дизельного топлива, но с меньшим градиентом.
"В общем, подорожания нефтепродуктов в сентябре ожидать не стоит, наоборот должна состояться стабилизация цен на бензин и дизель на уровне 52 и 57 гривен за литр соответственно", - сказал Белявский.
Напомним, 30 августа Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о возврате акцизов на бензин, дизель и автогаз. Акцизы на бензин и дизель составят 100 евро за 1000 литров, на автогаз - 52 евро за 1000 литров.
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