На українських АЗС може істотно подешевшати бензин: названа причина
Ціни на бензин і дизель в Україні можуть впасти вже незабаром.
Про це в ефірі Національного телемарафону розповів голова Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Чому на АЗС впаде вартість палива
Річ у тому, що на міжнародних ринках нафта знизилася в ціні.
"Ми бачимо значне здешевлення нафти на міжнародних ринках. І у зв'язку з цим здешевленням ми розуміємо, що і бензин в Україні повинен здешевлюватися", - сказав Гетманцев.
За словами експерта, відповідний податок, який буде частково повернутий з мирних часів, не вплине на вартість бензину.
"Ціна точно не зросте, а може навіть впаде, враховуючи світові ціни на нафту", - сказав голова Комітету ВР.
У Раді відклали повернення акцизів на паливо
Нагадаємо, що Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики поки не розглядатиме проект закону про повернення акцизів на паливо.
Причиною послужило те, що зараз занадто велика кількість поданих поправок.
Скільки коштує пальне в Україні сьогодні?
Так, на сьогодні вартість бензину А-95 стартує від 48,33 гривень за літр. Преміум трішки дорожчий - близько 50 гривень.
Зауважимо, що дизельне пальне - найдорожчий вид палива на усіх АЗС країни.
Ціни ж на газ стартують від 25 гривень.
Скріншот (auto.ria.com)
Що буде з цінами на пальне у вересні
Провідний експерт енергетичних програм Центру Разумкова Максим Білявський повідомив, що у вересні 2022 року подорожчання бензину та дизельного палива в Україні не очікується.
За його словами, на глобальному ринку нафтопродуктів, починаючи із середини серпня, спостерігається зменшення маржі виробників бензину, що свідчить про стабілізацію даного сегменту. Аналогічна тенденція простежується і в частині дизельного палива, але з меншим градієнтом.
"Загалом, подорожчання нафтопродуктів у вересні очікувати не варто, навпаки має відбутись стабілізація цін на бензин та дизель на рівні 52 та 57 гривень за літр відповідно", - сказав Білявський.
Нагадаємо, 30 серпня Верховна рада прийняла в першому читанні законопроект про поверненні акцизів на бензин, дизель та автогаз. Акцизи на бензин і дизель складуть 100 євро за 1000 літрів, на автогаз - 52 євро за 1000 літрів.
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