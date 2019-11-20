Украинские звезды попали в рейтинг самых сексуальных женщин России (фото)

Самые сексуальные женщины: украинки попали в российский рейтинг (фото: коллаж РБК-Украина)

Журнал Maxim составил список самых сексуальных женщин

Мужской журнал Maxim представил ежегодный рейтинг самых сексуальных женщин России. В список вошли 100 красавиц, среди которых немало украинских звезд шоу-бизнеса.

В топ-10 самых красивых женщин попали украинские певицы Вера Брежнева, которая заняла 7 место и Настя Каменских - 8 место. При этом по сравнению с прошлогодним рейтингом Брежнева понизилась на 5 пунктов. А вот Каменских в этом году стала наоборот популярней, поскольку в 2018-м она занимала 11 строчку.

Вера Брежнева и Настя Каменских (фото: maximonline.ru)

Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева впервые попала в данный рейтинг. Певице отдали 13 место.

Надя Дорофеева (фото: maximonline.ru)

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова, которая теперь занята своей сольной карьерой, является постоянной участницей данного рейтинга, начиная с момента его основания. В этом году певица заняла 17 место.

Анна Седокова (фото: maximonline.ru)

Украинская певица Ани Лорак участвует в рейтинге начиная с 2008 года. При этом в 2018-м она была на 7 месте, а сейчас находится на 25-м.

Ани Лорак (фото: maximonline.ru)

Популярная украинская телеведущая Регина Тодоренко занимает 27 место в рейтинге, хотя в прошлом году она была на 12 месте, а в 2017 году вообще занимала 3-е место.

Регина Тодоренко (фото: maximonline.ru)

Украинская певица Санта Димопулос находится на 35 месте. В прошлом году она была на 47-м месте, а в 2017 году – на 67-м.

Санта Димопулос (фото: maximonline.ru)

Украинская певица и модель Даша Астафьева заняла 55 место, а в 2016 году она была на 18-м.

Даша Астафьева (фото: maximonline.ru)

Популярная певица Светлана Лобода в этом году находится на 82 месте, а в прошлом году она была на 65-м.

Светлана Лобода (фото: maximonline.ru)

Еще одна бывшая участница группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер-Грановская находится в списке на 90 месте, в прошлом году она была на 85 месте, а в 2014 году занимала 51 место.

Надежда Мейхер-Грановская (фото: maximonline.ru)