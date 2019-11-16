Эталон! Ольга Сумская очаровала ретро снимками 22-летней давности

Ольга Сумская (Фото: instagram.com/olgasumska)

Ольга Сумская высказалась о прошлых ценностях телевидения

Ольга Сумская в честь праздника День работников телевидения, радио и связи 16 ноября опубликовала архивные фото и показала свой образ во время начала работы в телевидении в программе "Империя кино". 53-летняя украинская актриса вызвала массу восторженных отзывов у своих поклонников в сети, которые признались, что эти прошедшие 22 года только укрепили и подчеркнули природную красоту звезды.

Кадры Сумская выложила в свом Instagram, и сопроводила пост размышлениями о нынешнем и прошлом характере телевидения, его философии.

Ольга Сумская показала себя на фото 1997 года (Фото: instagram.com/olgasumska)

"1997 год, мое начало на ТВ, программа "Империя кино" на 1+1. Приятно вспомнить тот период жизни. Телевидение было совсем другим, более интеллигентным, поучительным", - отметила актриса и экс-ведущая.

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Ольга Сумская показала себя на фото 1997 года, когда была ведущей программы "Империя кино" (Фото: instagram.com/olgasumska)

Пользователи сети восхищаются ретро снимками, однако подчеркивают, что с годами знаменитость становится только прекраснее. Также отмечают, что передача "Империя кино" была любимой для многих телезрителей

"Империя кино" любимая программа была. Скучаю...

Мне тогда было всего лишь семь лет, но помню эту передачу, и ждала с нетерпением. Но самое смешное что для своих родителей выступала, и представляла себя в роли ведущей. Спасибо вам большое за прекрасные воспоминания;

Неотразимы!

Возраст вас украсил!

Реально сейчас красивее и я вас оченб уважаю и люблю. Творческих успехов и вдохновения!

Сейчас вы лучше выглядите;

И усики тогда женщины не удаляли;

Тот момент, когда с годами только красивее;

Красивая в любой поре!

Время вам на пользу. Эталон!

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Как сообщалось ранее, недавно Ольга Сумская в старинной вышиванке заворожила красотой.

Также мы писали о том, что Ольга Сумская поразила откровениями о семейной жизни с Виталием Борисюком. Актриса призналась, что они оба изменяли друг другу, однако сумели сохранить любовь и семью.