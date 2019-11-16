Эталон! Ольга Сумская очаровала ретро снимками 22-летней давности

Ольга Сумская высказалась о прошлых ценностях телевидения
Ольга Сумская в честь праздника День работников телевидения, радио и связи 16 ноября опубликовала архивные фото и показала свой образ во время начала работы в телевидении в программе "Империя кино". 53-летняя украинская актриса вызвала массу восторженных отзывов у своих поклонников в сети, которые признались, что эти прошедшие 22 года только укрепили и подчеркнули природную красоту звезды.
Кадры Сумская выложила в свом Instagram, и сопроводила пост размышлениями о нынешнем и прошлом характере телевидения, его философии.
Ольга Сумская показала себя на фото 1997 года (Фото: instagram.com/olgasumska)
"1997 год, мое начало на ТВ, программа "Империя кино" на 1+1. Приятно вспомнить тот период жизни. Телевидение было совсем другим, более интеллигентным, поучительным", - отметила актриса и экс-ведущая.
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Ольга Сумская показала себя на фото 1997 года, когда была ведущей программы "Империя кино" (Фото: instagram.com/olgasumska)
Пользователи сети восхищаются ретро снимками, однако подчеркивают, что с годами знаменитость становится только прекраснее. Также отмечают, что передача "Империя кино" была любимой для многих телезрителей
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Как сообщалось ранее, недавно Ольга Сумская в старинной вышиванке заворожила красотой.
Также мы писали о том, что Ольга Сумская поразила откровениями о семейной жизни с Виталием Борисюком. Актриса призналась, что они оба изменяли друг другу, однако сумели сохранить любовь и семью.